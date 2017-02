Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Stoltenberg takon liderët e Kosovës

Sekretari i Përgjithshëm te NATO-s, Jens Stoltenberg po qëndron sot në Prishtinë, me ç’rast po zhvillon takime të ndara, fillimisht me Komandantin e KFOR-it, Gjeneral Majorin, Giovanni Fungo dhe më pas edhe me udhëheqësit më të lartë të Kosovës, presidentin Hashim Thaçi dhe kryeministrin Isa Mustafa.

Në ora 11:30, Stoltenberg ka në agjendë një dreke pune me presidentin Thaçi. Kurse më pas do të pritet nga kryeministri Isa Mustafa.

Rreth orës 14:00 kryeministri Mustafa dhe sekretari Stoltenberg do të mbajnë konferencë të përbashkët për media.