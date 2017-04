Rusia: Kosova nuk mund të krijojë ushtrinë, shkelet e drejta ndërkombëtare

Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme ruse, Maria Zakharova ka thënë se autoritetet kosovare ishin duke u përpjekur të krijojnë një ‘bazë të rreme gjyqësore’ për krijimin e forcave të armatosura të Kosovës. Moska e ka konsideruar të papërgjegjshme iniciativën për të krijuar forcat e armatosura të Kosovës duke shtuar se kjo është kundër marrëveshjeve ekzistuese, shkruan portali rus ‘Sputnik’.





“Vëmendje të veçantë ne ju kemi kushtuar fjalëve të ambasadorit amerikan në Prishtinë, Greg Delaëie lidhur me mbështetjen e Uashingtonit në iniciativën për krijimin e forcave të armatosura të Republikës së vetëshpallur të Kosovës, me kusht që kjo të ndodhë nëpërmjet ndryshimeve kushtetuese”, ka thënë Zakharova, transmeton lajmi.net.





Ajo ka shtuar se autoritetet kosovare kanë qenë duke u përpjekur të krijonin një ‘bazë të rreme gjyqësore’ për të krijuar ushtrinë. “Fakti i rëndësisë kyçe është se ky veprim është një shkelje e drejtës ndërkombëtare dhe bie në kundërshtim me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, duke parashikuar praninë e forcave ushtarake në rajon vetëm në bazë të mandatit të Këshillit të Sigurimit, përkatësisht KFOR-it e përbërë kryesisht nga shtetet anëtare të NATO-së”, ka theksuar Zakharova.





Sipas saj, një hap i tillë do të jetë jashtëzakonisht i papërgjegjshëm për nga pikëpamja e sigurisë në rajon dhe në kontinentin e Evropës si një tërësi.