Referendumi/ Erdogan i lumtur për telefonatën e Trump, shpërthen kundër BE-së

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, në një intervistë për CNN International, ka bërë vlerësime mbi situatën e fundit në vend dhe më gjerë, raporton Anadolu Agency (AA).





"Qëndrimi aktual dhe këndvështrimi i Trumpit na gëzon. Besoj se në takimin tonë dypalësh për përcaktimin e rrugës sonë, mund të shohim që dy vendet si partnerë dhe aleatë strategjikë dhe si dy vende të rëndësishme në NATO, kanë për të bërë dhe mund të bëjnë shumë", ka thënë Presidenti Erdoğan në fjalën e tij.





Pyetjes së gazetarit mbi telefonatën e urimit për referendumin, Presidenti i Turqisë, iu përgjigj: "Ky ishte një urim dhe veçanërisht telefonata e tij gjatë festimit të Pashkëve mua më gëzoi. Ndërkohë që më uroi për këtë sukses, të dy gjetëm mundësinë të flasim për zhvillimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, çështjen e Sirisë, etj. Gjatë kësaj bisede vura theksin tek rëndësia e një takimi kokë më kokë për të parë mundësitë e avancimit më tej të marrëdhënieve Turqi-SHBA dhe për këtë ramë dakord. Mendoj që brenda një kohe të shkurtër do të kemi një takim të tillë."