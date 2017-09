“Mastercard Destination Cities Index” ka bërë një renditje me qytetet më të vizituara në vitin e kaluar në botë.





Në vendin e parë është Bangkok me 19.41 milionë vizitorë, duke u pasuar nga Londra me 19.06 milionë vizitorë, Parisi me 15.45 milionë vizitorë dhe Dubai 14.87 milionë vizitorë.





Në Top 10 qytetet më të vizituara janë edhe Singapori, New York, Seuli, Kuala Lumpur, Tokio dhe Stambolli.





Por, nëse marrim për bazë se kanë shpenzuar turistët ku kanë qëndruar, atëherë Dubai doli në vendin e parë me 28.5 miliardë dollarë. New York është në vendin e dytë me 17.02 miliardë dollarë, derisa Londra në vendin e tretë me 16.09 miliardë dollarë të ardhura turistike përgjatë vitit 2016.





Top 10 qytetet më të vizituara në botë:





Bangkok – 19.41 milionë vizitorë





Londra – 19.06 milionë vizitorë





Paris – 15.45 milionë vizitorë





Dubai – 14.87 milionë vizitorë





Singapori – 13.11 milionë vizitorë





New York – 12.70 milionë vizitorë





Seuli – 12.39 milionë vizitorë





Kuala Lumpur – 11.28 milionë vizitorë





Tokio – 11.15 milionë vizitorë