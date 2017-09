Projekti i themelimit të qytetit shkencor në Mars

Emiratet e Bashkuara Arabe kanë njoftuar se zyrtarisht kanë filluar projektin e themelimit të qytetit shkencor në Mars.





Sipas lajmit të agjencisë zyrtare të lajmeve të EBA, zv/Presidenti, Kryeministri dhe emiri i Dubait, Sheiku Muhammed bin Rashid Al Mektum dhe princi trashëgimtar i Abu Dabit, Sheiku Muhammed bin Zajid Al Nahjan kanë nisur zyrtarisht projektin që do të kushtojë 136 milionë dollarë.





Theksohet se “qyteti i hapësirës” do të jetë i pari i këtij lloji dhe se do të ketë një model, i cili do të mund të aplikohet në Mars.





Bëhet e ditur se do të bëhen përpjekjet për rekrutimin e shkencëtarëve më të mirë dhe përvojave shkencore në mënyrë që të realizohen hulumtimet për të gjetur zgjidhje për sigurinë e ujit dhe të energjisë.