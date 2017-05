Profili - Emmanuel Macron, Presidenti pa eksperiencë i Francës

Emmanuel Macron, 39 vjeç, ish investitor bankar, është zgjedhur presidenti i ri Francës me një fitore të thellë ndaj rivales së tij Marinë Le Pen. Janë dy gjera që shqetësojnë kritikët në profilin e tij, e para ngjitja e tij e shpejtë ne politikë, e paparë ndonjëherë në historinë franceze dhe mungesa e ekperiencës.





Macron ishte krejtësisht i panjohur për publikun e gjerë kur mentori i tij Francois Hollande u zgjodh pesë vjet më parë. Ish-bankier dhe këshilltar i Hollande shërbeu si ministër Ekonomie përgjatë një periudhe 2 vjeçare, gjatë të cilës çoi përpara reformat që liberalizonin punën e së dielës dhe zgjeroi konkurrencën në profesionet legale dhe në transportin interurban.





Ligji “Macron” nxiti protesta në mbarë vendin dhe u kundërshtua nga sindikatat e majtistët në parlament, gjë e cila rrezikoi edhe rënien e qeverisë. Macron lë qeverinë në gusht të 2016 për t’u përqëndruar në lëvizjen e tij politike “En Marche!” e cila pëvec inicialeve të tij ka regjistruar deri tani 200 mijë anëtarë.





Anne Fulda gazetare në të përditshmen Le Figaro, e cila intervistoi Macron dhe familjen e tij të ngushtë për librin e saj “Emmanuel Macron: një njeri i ri i përsosur”, i cili tregon ngritjen e tij, e kosnideron suksesin e tij të jashtëzakonshëm, madje heq paralele me rrugëtimin e Napoleon Bonapartit. Macron që në fushatë u prezantua si një eurofili i shpallur – flamujt e BE u ngritën me krenari në tubime dhe mbështetësit e tij mbajtën takime për të festuar përvjetorin e gjashtëdhjetë të nënshkrimit të traktatit të Romës në mars.





Kritikët kanë vënë në dukje mungesën e eksperiencës së tij, duke tallur tubimin e tij të parë të madh, në të cilin ai bërtiste me ngulm në turmën me mijëra njerëz.





“Emmanuel Macron, i cili është mjaft i ri në politikën franceze, duhet të tregojë potencialin dhe profilin e një shefi ekzekutivi. Por ndodhta ai nuk e ka këtë përvojë, thotë eksperti politik, Bruno Cautres.





I biri dy mjekëve, Macron u rrit në qytetin Picardi të Amja dhe ndoqi studimet në shkollën La Zhusi Providonsë në qytetin e tij të parë përpara se të shkonte në Paris për tu diplomuar në liceun Henri I IV, dhe më pas në shkenca politike.





Një pianist me çmime, ai ka gjithashtu një Master në filozofi, i pasqyruar edhe në fjalimet e tij dhe në një fazë ka qenë edhe asistent i filozofit të famshëm Pol Ricer. Ashtu si parardhësi I tij i Fransua Hollande, ai studioi në universitetin për Shërbimet Civile dhe liderët politikë, duke u vlerësuar në listën e 15 studentëve më të mirë të gjeneratës. Pasi mori një post presitigjios në thesarin frances, ai shërbeu si zëvendës raportues për Komisionin për të përmirësuar rritjen franceze të kryesuar nga Jacques Attali, ish këshilltar i Presidentit Mitterrand.





Por në 2008, JMacron u largua nga shërbimi civil për të punur në bankën Rothshild, ku shumë shpejt markoi suksesin e tij me nënshkrimin e një kontrate me vlerë 2 milionë euro mes Nestlé dhe Fajzër. Në kohën kur ai iu bashkua Fransua Hollandë në pallatin presidencial si zëvendës sekretar i përgjithshëm i biznesit dhe këshilltar për reformën ekonomike, shtypi francez e quajti të sapoardhurin “Mozarti i Elyseesë”.





Në 2014, Hollandë e bëri atë ministrin më të ri të Ekonomisë të vendit, por në 2014 Macron dha dorëheqjen për të formuar partinë e tij. Macron është i martuar me Brigitte, trashëgimtare e një prodhuesi çokollatash dhe 24 vite më e madhe se ai, një marrëdhenie që ka intriguar shumë publikun francez dhe jo vetëm. Çifti u takua kur Macron ishte vetëm 15 vjeç dhe Brigitte e martuar, nën e tre fëmijëve dhe mësuesja e tij e dramës. Duke sfiduar mosmiratimin e prindërve të tij, çifti u martua në vitin 2007. Ajo ka tre fëmijë nga martesa e saj e parë dhe shtatë nipër e mbesa. Çifti ka hedhur poshtë publikisht thashethemet e vazhdueshme se ai kishte një raport homoseksual jashtë martese, duke akuzuar ish presidentitn Nikola Sarkozi për këtë fabrikim.