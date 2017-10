Presidenti i Komisionit Evropian e thotë troç: Nuk dëshiroj pavarësinë e Katalonjës

Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker deklaroi sot se nuk dëshironte që Katalonja të bëhej e pavarur, duke iu trembur një reagimi zinxhir në Evropë.





“Nëse e lejojmë Katalonjën të ndahet, megjithëse nuk është detyra jonë, të tjerë do t’a bëjnë një veprim të tillë. Unë nuk e dëshiroj një gjë të tillë”, u shpreh ai në një fjalim para studentëve në Universitetin e Luksemburgut.





Ai u shpreh se ishte ”mjaft i shqetësuar” përballë kërcënimeve separatiste në Evropë.





“Nuk dëshiroj një Bashkim Evropian që të përfshijë 98 shtete në 15 vjet. Ky fakt është tashmë relativisht i vështirë me 28, jo më e lehtë me 27, por me 98 më duket e pamundur”, shtoi Juncker, duke bërë thirrje për përgjegjësinë e të gjithë aktorëve.