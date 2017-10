Prag lufte? Presidenti Putin: Sulmi ndaj Koresë së Veriut është i mundur

Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin ka folur për konfliktin dhe akuzat e ndërsjella mes SHBA-së dhe Koresë së Veriut. Duke folur nga Moska, Putin tha se një sulm me raketa mbi Korenë e Veriut është i mundshëm.





“Sulmi me raketa mbi Korenë e Veriut i mundshëm, por pasojat që do të vijnë pas kësaj janë të paqarta. S’kam njohuri 100% për qëllimet e Koresë së Veriut pasi është vend i mbyllur. A mund të nisë dikush një sulm çarmatosje globale? Sigurisht. A do të arrijë objektivat e saj? Është e paqartë, sepse askush nuk e di me siguri se çfarë është ajo ku do sulmojmë”- tha Putin, raporton RT.