Peter Tase: NATO pranon Malin e Zi si anëtar me të drejta të plota, edhe pse kufijtë e këtij shteti nuk janë caktuar ende

Peter Tase është një kontribues, gazetar i pavarur dhe një studiues i Studimeve Paragujane dhe Çështjeve të Amerikës Latine në Shtetet e Bashkuara; ai është themeluesi i Forumit Ekonomik të Paraguajit në Milwaukee, Shtetet e Bashkuara. Në këtë intervistë Peter Tase flet për pranimin e Malit të Zi nga Nato si anëtar me të drejta të plota, dhe në krahun tjetër Kosovës i kërkohet pranimi, finalizimi i negociatave gjysmake të mëparshme për të arritur liberalizimin e vizave për qytetarët e saj; kjo sjellje është e pandershme dhe dëmton rëndë imazhin e NATO-s dhe BE-së.

Profesor, Ballkani Perëndimor vazhdon të kalojë sfida ndërmjet mbetjeve të konflikteve nga e kaluara dhe të tashmes. Ballkani sot po kalon një fazë ku NATO ka mbyllur vijën bregdetare të Adriatikut për Rusinë me aleatë dhe anëtarë si Mali i Zi, ndërsa Rusia po mundohet të shpëtojë çfarë ka mbetur për t’u shpëtuar me Serbinë. Çështjet më të nxehta mbesin; Kosova, Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia dhe Serbia. Cilat janë synimet reale të Serbisë dhe Rusisë për Kosovën dhe Bosnjën, ndërsa Maqedonia a mund të ketë të ardhme apo nga po shkon ky vend?





Evropa Juglindore është duke përjetuar transformime të rëndësishme në fushën e integrimit ekonomik dhe infrastrukturor rajonal dhe më gjerë, ndonëse progresi është shumë i ngadaltë. Këtë vit, Mali i Zi u pranua në gjirin e Aleancës së NATO-s, anëtarësimi i Podgoricës u përshpejtua për faktin se, influenca gjeostrategjike e Rusisë në Adriatik sa po vjen edhe po rritet. Pranimi i Malit të Zi në NATO ishte një veprim i nxituar për faktin se, kufiri ndërshtetëror midis Malit të Zi dhe Kosovës është ende i pa caktuar plotësisht dhe meriton një vëmendje të veçantë nga struktura të posaçme në Evropë dhe më gjerë. Është e vërtetë që NATO ka konsoliduar sferën e saj të influencës në Evropën Lindore dhe Ballkan, por çështje kryesore që prekin financimin e projekteve të mbrojtjes brenda aleancës, aktualisht, mbeten: niveli i lartë i korrupsionit, papunësia, evazioni fiskal dhe ekonomia informale në vende të Bashkimit Evropian si Rumania, Bullgaria dhe më gjerë. Në vitin 2010, ekonomia e Rumanisë ka qenë informale në nivelin e 30.2 për qind. Bullgaria, vend anëtar i NATO dhe i Bashkimit Evropian (që nga viti 2007) ka problem kryesor luftën ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në Shtator 2015 Ministri i drejtësisë së Bullgarisë, Z. Hristo Ivanov dha menjëherë dorëheqjen pasi Parlamenti Bullgar refuzoi të adoptonte masa legjislative që forcojnë sistemin gjyqësor në Sofie. Platforma e Ministrit Hristo Ivanov (2015), kishte për qellim emërimin nga Parlamenti Bullgar dhe nga Shërbimi i Prokurorisë e të njejtit numër anëtarësh në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, institucion që ka si përgjegjësi emërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Njëkohësisht Z. Ivanov ka dashur të reduktoj pushtetin suprem të Prokurorit të Përgjithshëm. Parlamenti Bullgar miratoi ndarjen e Këshillit të Lartë të Drejtësisë në dy struktura, njera për të inspektuar gjyqtarët dhe tjetra për prokurorët. Perceptimi i korrupsionit në Bullgari, shteti më i varfër në BE, është më i larti në Bashkimin Evropian ndërsa Danimarka konsiderohet si vendi më transparent dhe me politika publike eficiente dhe të mirë administruara. Sipas disa studimeve në vitet e fundit, perceptimi mbi korrupsionin është duke ardhur në rritje në vende si Spanja, Maqedonia, Portugalia, ndonëse në këto shtete shoqëria civile dhe demokracia po tkurren gjithmonë e më shumë. Në lidhje me Rusinë, aleanca e saj strategjike me Serbinë mbetet e palëkundur dhe Moska vazhdon të jetë një faktor vendimtar në stabilitetin e Evropës Lindore, Shtetet Baltike, në Detin e Zi dhe Ballkan. Lufta në fushën e propagandistikes, diplomacia ekonomike, aktiviteti dinamik në organizata multilaterale, iniciativa në fushën e kundërinteligjencës në Ballkan dhe ndërhyrja në proceset politike aktuale, veçanërisht në Evropën Juglindore, kanë nxjerr në pah strukturën e Federatës Ruse, si një mekanizëm dinamik, pragmatik dhe koherent, që për gjatë një dekade po sfidon me sukses prezencën e NATO-s dhe BE në vendet e Evropës Qendrore, Lindore dhe Ballkan. Situata aktuale në Bullgari është shumë e ngjashme me zhvillimet në Shqipëri, Maqedoni, Bosnjë – Herzegovinë, Kosovë, pse jo edhe në Greqi. Në përfundim: Serbia aspiron të realizojë pavarësinë e plotë të Republikës Srpska (e cila nuk njihet nga asnjë vend anëtar i OKB-së), të evitojë futjen e Kosovës në UNESCO dhe OKB, si dhe do të vazhdojë të jetë një urë e ndërthurjeve gjeostrategjike të Bashkimit Evropian dhe atyre të Federatës Ruse, ndonëse Beogradi është natyrshëm dhe historikisht i prirur të anojë drejt Moskës. Në lidhje me Maqedoninë: Konfliktet ndër-etnike në këtë shtet dhe kriza institucionale e agravuar nga presidenti Gjorge Ivanov, e kanë kthyer Shkupin në vitet e fundit të Luftës së Ftohtë.





Ballkani Perëndimor ka tendenca serioze për rrezik nga terrorizmi dhe ekstremizmi i dhunshëm, nga na vijnë këto elemente në të vërtetë dhe si mund t’i ndalim?





Ekstremizmi i dhunshëm favorizohet dhe ushqehet nga disa faktorë:

Ka një proces në Serbi ku presidenti Aleksandër Vuçiç, ka filluar një fushatë për dialog të brendshëm për Kosovën, ndërsa në Kosovë, presidenti Hashim Thaçi po kërkon krijimin e një grupi uniteti për dialog me Serbinë. Pse këto dy fushata filluan pothuajse në të njëjtën kohë, cili është qëllimi, dhe a ka indikatorë nga jashtë për këto procese?





Roli i Gjermanisë dhe SHBA në arritjen e këtij dialogu të brendshëm në Kosovë dhe Serbi, është i pashmangshëm, si rezultat ushqimi i dialogut të brendshëm në të dy vendet është koherent, i dobishëm dhe ndihmon për një të ardhme më të mirë.





Kosova po has në shumë vështirësi, kemi një qeveri ku Lista Serbe i bindet Serbisë dhe lobon bashkë me Serbinë dhe Rusinë kundër Kosovës, kundrejt qeverisë së Kosovës. Çfarë duhet të bëjë qeveria e Kosovës me këtë rast?





Anëtarët e Qeverisë së Kosovës, duhet t’i tregojnë komunitetit ndërkombëtar se të bërit diplomaci nëpër korridoret e hoteleve të New Yorkut nje herë në vit, ka marrë fund. Udhëtimet turistike të motivuara si vizita pune nëpër botë duhet të japin rezultate konkrete. Është e pabesueshme se si riciklohen figurat e qeverisë së Isa Mustafës në qeverinë aktuale të Ramush Haradinajt, për shembull Z. Enver Hoxhaj, i dalluar për apatinë e tij si Ministër i Jashtëm (2011-2014 | 2016-2017) është promovuar aktualisht si Zv. Kryeministër. Në radhë të parë klasa politike e Kosovës, duhet të konstatoj dhe korrigjoj gabimet e saj përpara se të kërkoj mbështetjen nga grupet politike të minoritetit serb në vend, ndonëse lista e Ministrave serbë në Qeverinë e Kosovës dëmton thellësisht politikën e jashtme të këtij shteti që ende nuk është pranuar në OKB.

Ka një projekt të propozuar nga Serbia dhe të përkrahur nga BE-ja, për krijimin e një hapësire ekonomike apo “mini-Jugosllavi”. Çfarë paraqet kjo nismë për shqiptarët në Shqipëri, Kosovë dhe vende të tjera të Ballkanit?

Këto janë lojëra anarkiste të Bashkimit Evropian, duke dashur të përjashtoj rajonin e Ballkanit nga lista e prioriteteve që fatkeqësisht realizimi i tyre ka munguar dhe aspiratat për integrim drejt BE-së po veniten gjithmonë e më shumë; Brukseli harron se fakti gjeografik është kokëfortë. Konsolidimi i pavarësisë së institucioneve në Prishtinë është integrimi më i mirë që do të ndodhte ndonjë herë për Kosovën.





Serbia vazhdon ta bllokojë Kosovën për anëtarësim në organizata ndërkombëtare si OKB dhe UNESCO, madje duke përdorur edhe propagandë kinematografike dhe krahasime të Kosovës me ISIS-in. Si duhet të veproj Kosova në këtë situatë dhe pse po lejohet Serbia të bëj veprime të tilla nga ndërkombëtarët?





Me anëtaret e kabinetit aktual qeveritar qe sapo kanë marrë detyrën, vështirë është që të kemi rezultate konkrete nga një përballje e mundshme nëpërmjet medieve të komunikimit ose qartësimit të pozicionit të Prishtinës në sferën e diplomacisë publike dhe atë multilaterale. Gjatë këtyre dhjet vjetëve Kosova ka treguar që është një shtet shume i dobët, me lider të pa-afte për të qeverisur dhe me një imazh jo të mirë në arenën ndërkombëtare.





Kosova ka edhe një problem - qeveria e tanishme e kundërshton ndarjen e vijës kufitare me Malin e Zi që është bërë nga qeveria e kaluar, në anën tjetër Mali i Zi tani deklarohet se kjo është një çështje e kryer për ta, edhe pse marrëveshja thotë se, hyn në fuqi pas ratifikimit nga dy kuvendet. Si mund të zgjidhet kjo çështje, pasi për Kosovën është kusht demarkacioni me Malin e Zi për liberalizim vizash. A mund të gjendet një zgjidhje e shpejtë apo ndonjë zgjidhje kalimtare apo a ka mundësi të ndryshimit të marrëveshjes kur jemi para një presioni ndërkombëtar që e përkrah këtë version dhe me një Mal të Zi në NATO?





Së pari, pranimi i Malit të Zi në NATO, në një moment kur konturet gjeografike të këtij shteti të porsalindur nuk janë përcaktuar ende, është e pandershme, dhe një gabim që rëndon vetëm mbi vendet anëtare të NATO-s, përfshi Shqipërinë, ky vendim cenon fare hapur imazhin e kësaj aleance mbrojtjeje që është më e vjetra dhe më gjithëpërfshirësja në botë.





Së dyti, vendimi i marrë nga qeveria e Kryeministrit Ramush Haradinaj në Kosovë, është një veprim më se i duhur, vlen për tu përshëndetur hapi i menjëhershëm i zotit Haradinaj në lidhje me këtë çështje. Mungesa e Liberalizimit të Vizave nga Bashkimi Evropian për qytetarët Kosovarë, si pasoj e pezullimit të vijës së demarkacionit midis Kosovës dhe Malit të Zi, është një qëndrim refraktar i Brukselit, i cili nuk i shërben integrimit ekonomik rajonal dhe shkakton skepticizëm të thellë nga vendet Ballkanike në lidhje me këto standarde të aplikuara nga Brukseli, që nuk janë aspak të arsyeshme dhe aq më pak të njëtrajtshme. Si është e mundur që NATO pranon Malin e Zi si anëtar me të drejta të plota, megjithëse kufijtë e këtij shteti të ri, nuk janë caktuar ende dhe në krahun tjetër Kosovës i kërkohet pranimi, finalizimi i negociatave gjysmake të mëparshme për të arritur liberalizimin e vizave për qytetarët e saj; kjo sjellje është e pandershme dhe dëmton rëndë imazhin e NATO-s dhe BE-së. Podgorica dhe Kosova, duhet të rifillojnë edhe një herë negociatat nga fillimi, çdo veprim të bëhet i kujdesshëm, transparent në mediet e informacionit dhe të caktohet kufiri aty ku bien dakord të dyja palët pa cenuar sovranitetin e askujt. Ambiguiteti, lënia në harresë e këtyre sfidave do t’i shërbente vetëm kaosit, konflikteve dhe mosmarrëveshjeve në rajon dhe Evropë. Brukseli nuk duhet të ripërsëritë të njëjtat gabime të periudhës së pas Luftës së Parë Botërore.

Intervistoi: Gurakuq Kuçi (Kosovë)