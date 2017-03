Një person në Britani ka vrarë me thikë motrën e tij dhe ka plagosur nënën ditën e sotme, më 8 mars. Sulmi ka ndodhur për arsye ende të paqarta. Ngjarja ka ndodhur në Uolverhampton mëngjesin e sotme. Policia e qëlloi me armë elektrike të dyshuarin pas krimit makabër, por ai arriti që të godasë edhe veten me thikë duke u vetëvrarë. Ngjarja ka tronditur mbarë vendin ishullor.