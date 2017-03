PE paralajmëron sanksione për Maqedoninë nëse nuk zgjidh krizën

Raportuesi i Parlamentit Evropian për Maqedoninë, Ivo Vajgl nuk përjashton vendosjen e sanksioneve ndaj individëve që po pengojnë procesin e zgjidhjes së krizës.





Veprimet destructive do të sanksionohen pavarësisht se bëhet fjalë për parti politike apo individë, theksoi eurodeputeti slloven.