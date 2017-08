Partia e Gruevskit: Zyrtarizimi i gjuhës shqipe shkel Kushtetutën, Zaev marionetë

Pasi qeveria e Maqedonisë e drejtuar nga Zoran Zaev i dha “OK” ligjit që e bën gjuhën shqipe zyrtare, nga partitë politike opozitare ka reaguar VMRO DPMNE e Gruevskit, e cila vlerëson se propozimi është në kundërshtim me kushtetutën dhe si i tillë kjo parti nuk do ta mbështesë.