Parlamenti maqedonas voton ligjin për pagën minimale

Kuvendi maqedonas sot me 70 vota "për", pa abstenime dhe kundër miratoi ligjin për rritjen e pagës minimale, me të cilën edhe zyrtarisht do të duhet të fillojë pagesa e pagës minimale në vlerë prej 12.000 denarë.





Rritja e pagës minimale do të zbatohet për të gjithë punëtorët, dmth do të duhet të paguhet për punonjësit e industrisë së lëkurës, tekstilit dhe këpucëve. Për këtë qëllim, 1.5 milion euro fonde buxhetore do të ndahen në muaj për të mbështetur kompanitë që të paguajnë këtë shumë në pagën minimale.





Sipas deputeteve të opozitës, ky ligj shfuqizon Kodin Zgjedhor dhe sjell një zgjidhje populiste që nuk do të ketë efekte në afat të mesëm dhe të gjatë. Ky ligj, nga VMRO-DPMNE, është për qëllime zgjedhore dhe pritet që punëtorët që do të marrin një rritje të pagës minimale do të votojnë për LSDM-në në zgjedhjet e ardhshme lokale.





Ndërsa deputetët nga shumica qeverisëse kanë mohuar akuzat, duke thënë se ligji nuk është për marketing politik, por më tepër si një parti e krahut të majtë që është ka propozuar ligje që kanë një dimension social.