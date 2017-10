Paralajmërimi/ Gazeta opozitare ruse do të armatosë gazetarët

Redaktori i gazetës së njohur opozitare në Rusi, thotë se do të armatosë personelin e tij me armë që hedhin plumba gome, për shkak të sulmeve të fundit ndaj gazetarëve.





Redaktori i Novaya Gazeta, Dmitry Muratov, bëri të ditur këtë, dy ditë pasi Tatjana Felgenhauer, gazetare në stacionin e vetëm të pavarur të Rusisë, Ekho Moskvy, u godit me thikë në Moskë.





Muratov ka thënë se gazeta po blen “armë traumatike”, pistoleta me plumba gome, për gazetarët e saj, duke ofruar kurse për përdorimin e tyre dhe marrjen e masave të tjera të sigurisë.