Kryeministri Hungarez Orban thotë se, zyrtarët e Brukselit janë nën ndikimin e Sorosit

Hungaria do të mbrojë ligjet e saj të ashpra mbi grupet joqeveritare gjer në Gjykatën Evropiane, pasi veprimi ligjor i BE-së kundër saj, mezi vlen të diskutohet, tha të premten (6 tetor) kryeministri Viktor Orban. Komisioni Evropian të mërkurën rriti procedurat kundër Hungarisë mbi kufizimet në financimin e huaj për grupet joqeveritare, të cilat janë parë si një mënyrë për të vënë në shënjestër financimin e George Soros, një kundërshtar i Orban prej kohësh. Orban, një kritik i ashpër i burokracisë së perceptuar që mbërriti nga Brukseli, tha se dokumenti ishte "për të qeshur" dhe shtoi, se qeveria e tij do ta trajtonte atë si të tillë në përgjigjen e saj. Ekzekutivi i BE-së beson se ligji i OJQ-ve, i miratuar në qershor shkel të drejtën e lirisë së shoqërimit dhe të mbrojtjes së jetës private dhe të të dhënave personale të përcaktuara në Kartën e BE-së për të Drejtat Themelore, si dhe lëvizjen e lirë të kapitalit. "Ky propozim nëpër Evropë të bën për të qeshur", tha Orbán, duke shtuar se burokratët e Komisionit po jepnin ofertat e Soros."Kjo e ka një fillim politik. Është kaq qesharake, saqë nuk mund të bëjmë asgjë për të". "Nëse dikush pranon para nga jashtë atëherë ata duhet ta deklarojnë atë. Pikë! Çfarë dëmton kjo? Çfarë ka të bëjë një grant me lëvizjet e kapitalit? Këto janë gjëra qesharake." Orban tha, “se krerët e Bashkimit Evropian duhet së pari, të mos i bëjnë presion shteteve anëtare, në rastet e motivuara politikisht dhe të përqendrohen në ruajtjen e lirive, tashmë të gëzuara nga shtetasit e BE-së përpara, se të hartojnë plane të mëdha për të përmirësuar bllokun. Propozimet për të shtrënguar rregullat e punës dhe për të lejuar shtetet anëtare të imponojnë kontrollet kufitare deri në tre vjet rrezikojnë arritje të rëndësishme në projektin evropian”, tha ai, duke shtuar se kontrollet e kufirit të jashtëm duhet të përmirësohen. "Ne po demontojmë “Shengenin” (sistemi i lëvizjes pa kufij brenda BE-së) tani", tha ai për radio shtetërore. "Ndërsa ne flasim për të ardhmen e Evropës, arritja jonë më e madhe zhduket para syve tanë". "E njëjta gjë vlen edhe për punëtorët e postuar. Ne kemi lëvizjen e lirë të punës në Evropë dhe ne jemi të zënë duke e kufizuar atë. Ne s’kemi plane të mëdha dhe ecim prapa në çështje reale ". Presidenti francez Emmanuel Macron, vizioni i të cilit shihet si një shkëndijë për integrimin e mëtejshëm evropian, vizitoi Evropën Lindore më parë këtë vit për të mbledhur mbështetje për planin e tij; për të rishikuar një sistem që lejon punëtorët e "postuar" të punojnë në vende të tjera të Bashkimit Evropian. Macron, i cili kritikoi Hungarinë dhe Poloninë për erozionin e tyre të fundit të të drejtave demokratike, i braktisi ato vende gjatë turneut të tij, lëvizje, e cila në atë kohë u mor si mesazh.