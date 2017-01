Nuk them BDI me Gruevskin se e do Trampi, por se Zaevi është i Sorosit

Denion Ndrenika

Kundërshtitë me Bashkimin Demokratik për Integrim, ose më saktë apo personalizuar me kryetarin Ali Ahmeti, tërësisht janë të ligjshme për çdo këndvështrim të cilitdo.

E thënë kjo më shkoqur, normale që kundërshtarët ta kenë “hasëm” në politikë, në ide, në organizim apo çkado tjetër.

Domosdo që synimi i shkrimit nuk është kurrsesi që të mbroj BDI-në apo “Alinë”.

Tjetërçka vërej tërë këtë kohë, ndoshta prej 2001 apo edhe së fundmi prej Marrëveshjes së Përzhinos që i dha shkas ndarjeve të pushtetit me njerëzit dhe votimin e njerëzve për pushtetin.

Ekstremistët e VMRO/DPMNE-së dhe socialdemokratët janë si gjith’herë në mes të tyre me betejën për ta marrë qeverisjen.

Përmbledhtaz ata kanë mungesën e dashurisë, për të mos thënë urrejtje, për shqiptarët.

VMRO/DPMNE megjithatë ka qenë më konkrete në vitet e luftës për ta zhbërë atë shtet dhe për ta ndarë mes shqiptarëve e të tjerëve, qofshin bullgarë, serbë a grekë.

Lidhja Socialdemokrate e maqedonasve nuk ka qenë ndonjëherë xhevahir me vlerë të shtuar ndaj shqiptarëve etnikë në Shqipërinë Lindore që herë i thonë “Republika e Maqedonisë” e herë “Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë” me shkronjat “FYROM” ndërkombëtarizuese.

Njohja me emërtesën e parë, pra pa shkronjat, nuk më ka pëlqyer ndonjëherë sepse ai shtet i ka sakatuar kurdoherë shqiptarët, me apo pa armë.

Ai shtet është megjithatë i formatizuar prej fuqisë më të madhe që i ka dalë krah shqiptarëve: Amerikës. Qysh në zanafillën e saj në rolin e patjetërshueshëm autoritar dhe udhërrëfyes botëror me presidentin Udrou Uillson.

Andaj, dashur pa dashur, interesat gjithëshqiptare lidhen kryekëput me Amerikën.

Për të mos mbetur i shkurtër në trajtim dhe as kokëçarë se më sulmojnë me ndonjë kënd shikimi se e dua BDI-në apo “Alinë” i shtoj lidhjes me amerikanët njohjen dhe ndihmën e pakushtëzuar për ndërtimin e Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare nga ndikimi vrastar grek apo i “Fanarit” në Stamboll, punën me “Vatrën” apo shumëçka tjetër me shqiptarinë, shtetin e Shqipërisë dhe shtetin e Shqipërisë Verilindore, pra Kosovës.