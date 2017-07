Njihuni me njeriun që fiton 8.25 milionë dollarë vetëm duke ndenjur në shezlong

Joel Gascoigne fiton 8.25 milionë $ vetëm duke qëndruar në plazh. Ai punon në ishullin e Hawait të Oahu-s si CEO i kompanisë Buffer. Ai mendon se të pushon nga plazhi është më efektive se sa të punosh nga zyra, kafeneja apo edhe nga shtëpia. Vendet e punës janë të hapura për të gjithë. Kush do të punojë nga plazhi le të aplikoj",- ka thënë Joel. Ideja e tij nisi katër vite me parë kur krijoi rrjetin social Buffer. Në atë vit shumë njerëz nuk besonin se Joel do t'ia dilte mbanë. Në momentin që pranohesh në këtë kompani do të duhet të kalosh tre ditë në provë. Kjo bëhet për të kuptuar nëse punonjësi është i aftë për të punuar nga plazhi.