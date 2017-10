Newt Gingrich: Çifti Clinton e filloi të ashtuquajturin skandalin e fshehtë rus dhe mund të shkatërrohen vetë nga ai

E majta ka qenë duke punuar me dëshpërim për muaj të tërë për të gjetur ndonjë copë prove se Donald Trump kishte edhe lidhjen më të vogël me Rusinë gjatë fushatës presidenciale. Pavarësisht se kanë mbështetjen e plotë të miqve të tyre në media, ata vazhdimisht kanë dështuar të gjejnë diçka thelbësore.





Në fillim, mendova se elitat liberale, thjesht ishin të nxitura nga paaftësia e tyre për të pranuar se populli amerikan e zgjodhi Donald Trump si presidentin e tyre të 45-të. Tani kam një tjetër teori: Historia Trump-Rusi duhet të shërbejë si një zbavitje e pastër që synon maskimin e korrupsionit të vërtetë nga makina politike e Klintonit.





Ashtu si raportoi The Hill të dielën, ndërsa Hillary Clinton ishte sekretarja e shtetit, një bankë e lidhur me Kremlinin pagoi burrin e saj, ish-presidentin Bill Clinton, qindra mijëra dollarë. Gjithashtu gjatë qëndrimit të saj si diplomat i lartë, raportet e menjëhershme tregojnë se drejtuesit e bizneseve kanadeze dhe ruse i drejtuan disa miliona më shumë Fondacionit Clinton. Në fakt, duke cituar raporte të kohëve të fundit të Bankës Federale të Hetimeve, The Hill përshkroi një fushatë të plotë ruse që synonte të fitonte akses ndaj çiftit Clinton dhe të kapitalizonte ndikimin e tyre, ndërsa gjithashtu spiunonte mbi ta për të avancuar një agjendë pro-ruse. Në vitin 2010, FBI arrestoi 10 të ashtuquajturat "spiune ruse" të qelizave të gjumit, të cilët thuhet se ishin shumë afër Hillary Clinton.





Ndërkohë, ndërsa shërbeu si Sekretare e Shtetit, Hillary Clinton ishte gjithashtu duke mbikëqyrur një listë të iniciativave dhe marrëdhënieve të SHBA-së me rusët.





Ndër të tjera, Hillary Clinton shërbeu në Komitetin për Investimet e Huaja, ku ajo votoi në favor të miratimit të Presidentit Obama për shitjen e Uranium One, një biznes kanadez, në një pronë shtetërore të energjisë bërthamore ruse. Në atë kohë, kompania kanadeze kontrollonte 20 për qind të rezervave të uraniumit në SHBA.





Para se të miratohej shitja, një bankë e lidhur me Kremlinin që mbështeti marrëveshjen e pagoi Bill Clinton 500,000 dollarë për një fjalim 90 minutësh në Moskë për të promovuar stokun e Uranium One. Bill Clinton pastaj u takua personalisht me Vladimir Putinin. Gjatë gjithë kohës, njerëzit e lidhur me Uranium One dhe UrAsia e saj e mëparshme e mishërimit, raportohet se i kanë paguar Fondacionit Clinton 145 milionë $ në donacione.

Ju nuk mund ta sajoni diçka te tillë, dhe ndërsa mediet e lajmeve vazhdojnë të pranojnë faktet, ata ende pretendojnë se nuk ka asnjë veprim të keq në emër të çiftit Clinton në lidhje me marrëveshjen e uraniumit. Qendra për Hulumtime të Medias zbuloi se ABC, NBC dhe CBS tregojnë se "kanë shpenzuar vetëm 3 minuta dhe 1 sekondë në skandalin e Fondacionit Clinton për më shumë se dy vjet".





Në krahasim, një tjetër raport i Qendrës për Hulumtime të Medias zbuloi se që nga mbrëmja e inaugurimit në këto tre rrjete kanë transmetuar "1,000 minuta mbulim duke diskutuar përpjekjet e Rusisë për të rritur Trumpin në 2016 dhe spekulime se fushata e Trumpit mund të ketë bashkërenduar me rusët në këtë projekt. "





Dhe mbani mend: E ashtuquajtura histori e fshehtë doli nga hulumtimi i supozuar i opozitës që tani e dimë, se ishte financuar nga Clinton dhe aleatët e saj demokratë.





Fatmirësisht, republikanët e Dhomës së Përfaqësuesve dhe Senatit tani kanë nisur hetime të reja në lidhje me lidhjet e çiftit Clinton me Rusinë - si dhe përdorimin e paligjshëm të Hillary nga një server privat si sekretare e Shtetit. Skandali i email-it tani është edhe më i rëndësishëm për shkak se ne e dimë që ajo vazhdoi të përdorte një server privat dhe të pasigurt, pavarësisht se FBI kishte arrestuar një rrjet të agjentëve rusë, të cilët e kishin në shënjestër atë.





Siç thashë të hënën për Sean Hannity, mendoj se jemi në skaj të skandalit më të madh të korrupsionit në historinë amerikane.





Gjëja e parë që Kongresi duhet të bëjë, është të kërkojë që çdo dollar i vetëm i dhuruar në Fondacionin Clinton dhe iniciativat e tij bamirëse të bëhen publike për të treguar saktësisht se ku çifti Clinton i ka marrë paratë e tij. Dyshoj se ka miliona dollarë të huaj të fshehur në filiale të huaja që nuk janë raportuar kurrë në zbulimet financiare.





E vërteta rreth nivelit të donacioneve të huaja, ndikimit të mashtrimit dhe korrupsionit të plotë të përfshirë në botën e Klintonit mund të ndryshojë përgjithmonë politikën amerikane.





Ironia e madhe e gjithë kësaj, megjithatë, është se çifti Clinton e filloi, të ashtuquajturin skandal rus të fshehtë, dhe në fund, mund të jenë ata vetë të shkatërruar prej tij.