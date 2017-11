Nesër do të lexoni/ Rusia ka mbjellë mosbesimin në sistemin politik të SHBA

Klani Trump nuk ka pranuar ndihmë nga rusët, ku janë emailet e munguara të Znj. Klinton? Koha për ridrejtimin e hetimit





Dëshmi e një konspiracioni të klientit





Ironia e strategjisë së Clinton “Russiagate” është se ka më shumë dëshmi që fushata e saj komplotonte me Rusinë duke financuar dosjen Trump, bazuar në burime të paidentifikuara ruse, sesa në fushatën Trump. FBI gjithashtu gjeti prova se rusët kishin një ekip agjentësh të përkushtuar për të shfrytëzuar ndikimin që po bënte çifti Klinton.Ish-Kryetari i Dhomës së Re Newt Gingrich ka parashikuar se mungesa e ndonjë bashkëpunimi të provuar me rusët nga kampi Trump ka më shumë të ngjarë që sonda e Mueller do të zbulojë përfundimisht një nivel të pashembullt të korrupsionit financiar dhe të ndikojë në tregtinë e kampit Klinton. Kjo do të ishte një dënim më i përshtatshëm i demokratëve për nisjen e një hetimi bazuar në një akuzë të rreme.





Asnjë dëshmi që klani Trump ka pranuar ndihmë nga rusët





Dëshmia e zbuluar më së fundi konfirmon se fushata Trump kurrë nuk mori nga Rusia ndonjë informacion që mund të ishte e përdorshme kundër Znj. Klinton. Zyrtarët e fushatës së Trump ishin me të drejtë kuriozë kur iu ofrua një informacion të tillë nga agjentët rusë, por ata refuzuan të thyejnë ligjin ose të angazhohen në bashkëpunim me rusët për ta marrë atë informacion. Kur Donald Trump Jr solli Paul...