Në Zvicër gazetarët e pyesin për Zaganin, Rama: Oh, ju gazetarët, jeni kudo njësoj

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka zhvilluar një vizitë ditën e sotme në Zvicër. Ai ka zhvilluar disa takime, mes të cilave edhe atë me presidenten Doris Leuthard.





Pas këtij takimi, ata kanë pasur një konferencë për median. E siç është në zakonin e Ramës, kryeministri i Shqipërisë më shumë ka folur për futbollin dhe përballjet në Botërorin e 2016 sesa për problemet dhe shqetësimet mes dy vendeve.





Pikërisht këtu kanë ardhur edhe momentet e tensionit për Ramën. Gazetarët e pranishëm e kanë pyetur kryeministrin e Shqipërisë se, si qëndron çështja e Dritan Zaganit, ish-shefit të Antidrogës në Vlorë, i cili ruhet nga policia zvicerane pasi ka marrë azil.





Këtu Edi Rama i gjetur ngushtë nga pyetja e gazetarit ka thënë vetëm: Oh, ju gazetarët, jeni kudo njësoj.





Vetëm para 2 ditëve Zvicra u shpreh se do të refuzojë ekstradimin e Dritan Zaganit në Tiranë. Vendimi i është bërë të ditur ambasadës së Shqipërisë në Bernë ku me një notë diplomatikë të datës 29 mars 2017, autoriteteve i është bërë e ditur se ish-shefi i Antidrogës nuk do të kthehet në Shqipëri.





Genti01/04/2017 00:12

Kte e ka gjet belaja,ne gjith boten nuk i ndahen mediat e kazanit,sa trap qe esht,aq e besueshme ka qen deshmia e Zaganit sa per her te par Zvicra jep azil,esh keq i shkreti kudo qe shkon pyetje si kto ka neper bot,drog,trafik,vjedhje,tendera,keq do e ket gjithmon,po turp per ne né syt e botes qe pyetemi veç per drog,vjedhje dhe plehrat rilindes





Daj Jaku31/03/2017 23:13