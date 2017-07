Ndryshime në Vatikan, Papa Francesco zëvendëson konservatorin Muller

Papa Francesco ka emëruar spanjollin monsinjor Luis Francisco Ladaria Ferrer, jezuit prefekt të ri të kongregatës për doktrinën e besimit, ose ish-zyra e shenjtë.





Monsinjor Ladaria Ferrer, i cili ka shërbyer deri tani si sekretar i Kongregatës, pason kardinalin gjerman Gerhard Ludëig Mueller, me mandat pesë vjeçar, i të cilit skadon të dielën dhe me sa duket nuk do të rinovohet.





Kryepeshkopi Luis Francisco Ladaria Ferrer, 73 vjeç nga Majorka është diplomuar në Drejtësi në Universitetin e Madridit në vitin 1966, dhe më 17 tetor të njëjtin vit ai u bashkua me Shoqërinë e Jezusit.





Pas përfundimit të studimeve të tij në filozofi dhe teologji mori urdhrin për të shërbyer si prift më 29 korrik 1973. Në vitin 1975, ai mori doktoratën e tij në teologji në Universitetin Papnor Gregorian.





70 vjeëari muler ndërkohe ish-peshkop i Regensburgut, u emërua në krye të ish Zyrës së Shenjtë nga Papa Benedetto I XVI më 2 korrik, 2012. Të shtunën ai u thirr në takim nga Berglio ku u komunikoi edhe mos rinovimin e mandatit.