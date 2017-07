Mogherini: Anëtarësimi i Serbisë në BE varet nga raportet me Kosovën

Data e anëtarësimit në Bashkimin Evropian në masë të madhe varet nga Serbia, dhe anëtarësimi do të vijë me reformat dhe normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën.





Kështu ka deklaruar Përfaqësuesja e Lartë e BE-së për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini për portalin “European Western Balkans”, transmeton Klan Kosova.





Në prag të Samitit të liderëve të Ballkanit Perëndimor, i cili fillon sot në Trieste, Mogherini tha gjatë kësaj interviste se Serbia ka arritur rezultate të shkëlqyera në vitet e fundit, ka hapur 10 kapituj negociues dhe i ka mbyllur dy përkohësisht.