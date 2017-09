Merkel në DW: Nuk duam në Gjermani konflikte nga Turqia

Lidhur me marrëdhëniet me Turqinë, në intervistë me Deutsche Wellen, kancelarja gjermane, Angela Merkel shprehet:





“Ajo që na shqetëson është që grupe të ndryshme nga Turqia pjesërisht e spiunojnë njëra-tjetrën ose e përgjojnë. Këtë ne nuk e duam. Ne nuk duam të marrim në Gjermani konflikte nga Turqia. Ne do t’i kushtojmë vëmendje faktit që të gjitha grupet këtu të jetojnë në paqe dhe të pashqetësuar.”









Ines Pohl: “Si doni të pengoni konkretisht që të mos ndodhë pikërisht kjo?