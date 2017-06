Mediat serbe në panik për fitoren e Haradinajt: Fitoi krahu i luftës

Mediat e Serbisë i kanë kushtuar hapësirë dhe kanë raportuar për zgjedhjet në Kosovë.





Me të dalë Exit Poll-i i parë për zgjedhjet në Kosovë, mediat në Serbi kanë shkruar se në Kosovë po fiton “Krahu i luftës”.





Duke mos e pasur dëshirën e një fitoreje të tillë, Blici serb thotë se “Terroristi i luftës” fiton zgjedhjet në Kosovë, duke nënkuptuar Ramush Haradinajn.





Për exit poll-in ka shkruar edhe Tanjug, B92, Telegraf.rs, Beta e të tjera.





Aktualisht me rreth 90% të votave të numëruara kryeson koalicioni PDK-AAK-Nisma me 34.66%, ndërsa “Vetëvendosja” renditet e dyta me 26.75% të votave.