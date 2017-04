“Me zor zgjohem në mëngjes”/Putin për herë të parë zbulon detaje nga jeta e tij private

Presidenti rus Vladimir Putin konsiderohet si njëri nga liderët botërorë që më së paku flet për jetën e tij private, por ai më në fund duket se ka vendosur të shpalosë diçka nga jeta private. I pyetur nga gazetarët se çfarë i pëlqen më së shumti të ha, ai është përgjigjur, “Ushqimi im i preferuar është gjella tradicionale ruse”, transmeton Telegrafi.





“Më pëlqen gjella tradicionale ruse, por jo drithërat. Gjella ime e preferuar është ajo që bëhet me oriz”, ka shtuar i pari i Kremlinit.





Ai gjithashtu ka pranuar se e ka shumë problem të zgjohet herët në mëngjes, ndërsa në kohë të lirë i pëlqen të lexoj libra.