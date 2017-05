Maqedoni, vjen “ultimatumi” i parë nga Brukseli për Ivanovin dhe klanin e VMRO-së

Eurodeputetët, Ivo Vajgëll, Knut Flenkeshtajn dhe Eduard Kukan përmes një komunikate i bënë thirrje presidentit të Maqedonisë, Gjorge Ivanov, që ta respektojë vullnetin e shumicës parlamentare. Ata apeluan që të gjenden fajtorët për dhunën në Kuvend dhe të vihen përpara drejtësisë.