Le Pen refuzon shaminë, anulohet takimi me liderin libanez

Pas deklaratave për nxjerrjen e Francës nga BE-ja dhe marrjen e disa masave radikale, Marine Le Pen, kandidatja për presidente në Francë ka befasuar sërish me veprimin e saj. Ajo ka anuluar në minutën e fundit takimin e parashikuar me Myftiun e Madh libanez, Abdellatif Daryan. Lajmin e ka bërë të ditur zyra e Daryan, ku ka sqaruar se kryetarja e ekstremit të djathtë kishte refuzuar të mbulonte kokën me shami. Sipas njoftimit të shpërndarë nga kjo zyrë, Le Pen ishte njoftuar në kohë për këtë masë protokollare.