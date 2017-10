Kryeministri i Spanjës kundër ndërmjetësimit në konfliktin e Katalonjës

Para parlamentit, kryeministri i Spanjës Rajoy e refuzoi me vendosmëri propozimin e Katalonjës. Hapi tjetër i tij do të varet nga çështja nëse Katalonja shpall shkëputjen formale nga Spanja ose jo.





Në konfliktin për përpjekjet për pavarësi të Katalonjës, kryeministri spanjoll Mariano Rajoy e rriti presionin ndaj separatistëve. Në një fjalim para parlamentit ai kërkoi që të gjithë të respektojnë ligjet në fuqi. Rajoy e hodhi poshtë sërish në mënyrë kategorike mundësinë e një ndërmjetësimi midis Madridit dhe Barcelonës, të cilët e propozoi më parë presidenti rajonal i Katalonjës, Carlos Puigdemont. “Midis së drejtës demokratike dhe mosbindjes, ilegalitetit” nuk “është i mundur” një ndërmjetësim, tha ai para parlamentit në Madrid.





Puigdemont nëshkroi të martën në mbrëmje një deklaratë pavarësie, por e shpalli atë menjëherë të pezulluar, për të mundësuar ende një dialog me Madridin. Një zëdhënës i qeverisë së Katalonjës e quajti nënshkrimin “një akt simbolik.”





Ka nisur shkarkimi i qeverisë së Katalonjës

Qeveria e Madridit kërkoi pas kësaj një sqarim. Në një mbledhje urgjente, kabineti i Rajoyt vendosi t’i dërgojë një pyetje zyrtare qeverisë së Puigdemont-it dhe vuri me këtë në lëvizje formalisht një procedurë për heqjen e të drejtave të autonomisë Katalonjës, në bazë të nenit 155 të kushtetutës spanjolle.







Pyetja për vlefshmërinë dhe përmasat e deklaratës së pavarësisë së Puigdemont-it ka rëndësi të madhe, sepse në kushtetutën spanjolle nuk është parashikuar shkëputja e një rajoni. Një shpallje e pavarësisë, sipas mendimit të qeverisë qendrore do të ishte një shkelje e qartë e të drejtave dhe do të kishte pasoja juridike. Deklarata “simbolike” e Puigdemont-it ndodhet në një fushë juridike të pasqaruar.





Socialistët mbështesin kursin e Rajoy-t

Në fjalimin e tij para parlamentit, Rajoy njëkohësisht kërkoi me ngulm mbështetjen e katalanëve. Njëkohësisht, tha ai, bashkëjetesa funksionon vetëm në bazë të ligjeve, korniza për këtë është kushtetuta, në të cilën është shkruar megjithatë pandashmëria e vendit. Lidhur me këtë Rajoy tha se një ndryshim i kushtetutës është i përfytyrueshëm. Por për këtë duhet të vendosnin të gjithë spanjollët.