Kremlini bie dakort me Donald Trump për marrëdhëniet mes dy vendeve

Kremlini, ka thënë sot, se është pajtuar plotësisht me presidentin e Shteteve të Bashkuara, Donald Trump i cili ka thënë në Twitter, se marrëdhëniet e Uashingtonit me Rusinë janë në pikë, “rrezikshmërisht të ulët”. “Ne pajtohemi plotësisht me këtë mendim”, ka thënë zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, gjatë një konference për shtyp, duke i’u referuar komenteve të Trumpit në Twitter.





“Ka rrezik të uljes së bashkëpunimit në çështje, që janë të rëndësishme për popujt e të dy vendeve”, ka shtuar tutje Peskov. Presidenti Trump, i ka komentuar marrëdhëniet me Rusinë, gjatë ditës së enjte, pikësisht një ditë pasi ka nënshkruar legjislacionin që e sanksionojnë Rusinë, Korenë Veriore dhe Iranin.