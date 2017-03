Komisioneri Hahn: Të respektohen bashkësitë etnike në Maqedoni

Eurokomisioneri Johannes Hahn dëri thirrje që të respektohen bashkësitë etnike në Maqedoni. Ai deklaroi se BE shpreh interes për situatën e krijuar në Maqedoni, përcjell Telegrafi Maqedoni, ndërsa shtoi se është me rëndësi që të gjithë të respektojnë Kushtetutën e vendit.





Hahn bëri të ditur se presin që sa më shpejtë të formohet qeveria e re.