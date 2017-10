Keni parë në ëndërr veten duke fluturuar? Ja shpjegimi i saj

Çfarë ëndrre keni parë së fundmi? Ja cila është domethënia…





1. Të shohësh ëndërr dhomë të papërdorur

Çfarë do të thotë: Sipas psikologëve, dhomat në shtëpi përfaqësojnë aspekte të ndryshme të karakterit tuaj. Të gjeni një dhomë të papërdorur në ëndërr do thotë se ju jeni duke zbuluar një talent për të cilin nuk kishit njohuri më parë. Çfarë të bëni: Eksploroni talentet tuaja.







2. Të mos mund ta ndezësh veturën

Çfarë do të thotë: Vetura përfaqëson aftësinë tuaj për të bërë progres konsistent përpara drejt një qëllimi të caktuar. Në jetën e vërtetë, ju ndjeheni sikur nuk e keni kontrollin e plotë mbi rrugën tuaj drejt suksesit. Çfarë të bëni: Relaksohuni dhe lejoni instinktet tuaja që ta gjejnë rrugën e duhur drejt suksesit.







3. Të biesh

Çfarë do të thotë: Të shohësh ëndërr duke rënë nga diçka tregon se po vareni shumë nga një situatë e veçantë në jetë. Ju keni nevojë që të relaksoheni.



Çfarë duhet të bëni: Në vend se të brengoseni rreth humbjes së kontrollit, nganjëherë ju thjeshtë duhet të besoni në vetvete dhe të lini gjithçka të bie në vendin e vet në mënyrë natyrale.







4. Të fluturosh

Çfarë do të thotë: Të jesh në gjendje të fluturosh në ëndërr do të thotë se ju e keni liruar veten nga disa rrethana të cilat ju kanë munduar në jetën e vërtetë.



Çfarë të bëni: Asgjë, ju e keni liruar veten nga gjërat e sikletshme në jetë, duke marrë vendime të duhura.







5. Të të ndjekë dikush