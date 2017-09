Kancelarja gjermane Merkel fiton zgjedhjet

“Shpresuam për një rezultat më të mirë, sigurisht”, këto ishin ndër fjalët e para me të cilat zonja Merkel iu drejtua popullit gjerman pas rezultateve të para të zgjedhjeve të Budestagut, ku partia e saj kryesonte fitoren.





Por ajo shtoi se CDU/CSU është aleanca më e madhe në parlament dhe do të formojë qeverinë e ardhshme.





Pas 12 vitesh përgjegjësi për qeverinë, nuk do të ishte e mundur që partia e saj do të ishte partia më e madhe, tha kancelarja.





Hyrja e AfD-së në Bundestag sjell sfida, shtoi ajo.