Kanadaja habit me rritjen ekonomike, Britania (thuajse) në stanjacion

Me publikimin e të dhënave ekonomike për tremujorin e parë të këtij viti nga ana e Kanadasë, plotësohet panorama për ecurinë e shtatë ekonomive më të industrializuara në botë, vende të njohura ndryshe si G7.





Kanadaja raportoi një rritje ekonomike thuajse 0.9 përqind për tremujorin Janar-Mars 2017, shifër kjo që e katapulton direkt në krye të listës së vendeve të G7-s me zgjerimin më të madh të ekonomisë.





E dyta renditet Gjermania me 0.6 përqind, ndjekur nga Japonia me 0.5 përqind, Franca, 0.4 përqind, Shtetet e Bashkuara me 0.3 përqind dhe Italia e Britania e Madhe me nga 0.2 përqind.





Përveç rezultatit befasues të Kanadasë, ajo që habiti më shumë ekonomistët dhe ekspertët ishin të dhënat e Britanisë së Madhe.





Me 0.2 përqind, ekonomia e dytë më e madhe europiane renditet në të njëjtin nivel si Italia, e përfshirë thellë nga kriza ekonomike dhe ajo e borxhit të jashtëm.





Ekspertët ja faturojnë Brexit këtë ulje drastike të rritjes së ekonomisë së Britanisë së Madhe, që ishte ndër ekonomitë që përballoi me sukses krizën financiare të vitit 2008.