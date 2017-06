Judicial Watch padi ndaj DASH dhe USAID për financime nga Fondacioni Soros Shoqëria e Hapur për Shqipërinë

Judicial Watch njoftoi ditën e djeshme se ka ngritur padi kundër Departamentit Amerikan të Shtetit dhe Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) për të dhënat lidhur me financimin e tyre nga aktivitetet politike të Fondacionit Soros të Shoqërisë së Hapur - Shqipëri

Padia u paraqit në Gjykatën e Distriktit të SHBA-ve për Distriktin e Kolumbias, pasi të dyja shtetet dhe USAID-i dështuan t'i përgjigjen identike 31 Mars 2017, kërkesat e FOIA kërkojnë: Të gjitha të dhënat që kanë të bëjnë me ndonjë kontratë, grante ose alokime / disbursime të fondeve nga Departamenti i Shtetit (USAID) tek Fondacioni Open Society-Albania (FOSA) dhe / ose personelin e tij dhe / ose çdo degë të FOSA. Të dhënat e tilla përfshijnë, por nuk kufizohen në propozime, kontrata, kërkesa për financim, autorizime pagesash, fatura dhe të dhëna të ngjashme të buxhetit, si dhe të gjitha të dhënat lidhur me komunikimin ndërmjet zyrtarëve të Departamentit të Shtetit, punonjësve ose përfaqësuesve dhe zyrtarëve , Punonjës ose përfaqësues i Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar. Të gjitha të dhënat e komunikimit ndërmjet ndonjë zyrtari, punonjës ose përfaqësues të Departamentit të Shtetit (USAID), duke përfshirë por pa u kufizuar në Ambasadorin e SHBA Donald Lu dhe çdo zyrtarë, punonjës ose përfaqësues të Fondacionit Open Society-Albania, filialeve të saj dhe / ose organizatave të lidhura . Të gjitha vlerësimet, vlerësimet, raportet ose të dhënat e ngjashme në lidhje me punën e Fondacionit Open Society-Albania dhe / ose filialeve të saj ose organizatave të lidhura. Të gjitha të dhënat e komunikimeve të transmetuara përmes sistemit SMART të Departamentit të Shtetit dërguar tek ose nga çdo punonjës i qeverisë së SHBA që vepron nën autoritetin e Shefit të Misionit në Tiranë që kanë të bëjnë me Fondacionin e Shoqërisë së Hapur-Shqipëri, filialet e saj dhe / ose organizatat e lidhura. Në një letër të 14 marsit 2017, Sekretarit të Shtetit Rex W. Tillerson, gjashtë senatorë amerikanë (Sens Lee (R-UT), Inhofe (R-OK), Tillis (R-NC), Cruz (R- , Perdue (R-GA) dhe Cassidy (R-LA) i bënë thirrje sekretarit për të hetuar marrëdhëniet midis USAID-it dhe fondacioneve Soros dhe se si dollarët amerikanë të taksave po përdoren nga Departamenti i Shtetit dhe USAID për të mbështetur të majtën- Të cilët kërkojnë të imponojnë politika të majtë në vende të tilla si Maqedonia dhe Shqipëria. Në letër, senatorët i referohen fondeve të USAID-it për aktivitetet Soros në Maqedoni dhe pastaj citojnë aktivitete të ngjashme në Shqipëri: Pjesa më e madhe e aktivitetit në Maqedoni është përjetësuar nëpërmjet fondeve të USAID-it që u është dhënë për të zbatuar në entitete të tilla si Fondacioni i Shoqërisë së Hapur George Soros. Si marrës i granteve të shumëfishta dhe duke shërbyer si kontraktues i USAID-it që zbaton projekte në këtë vend të vogël prej 2.1 milion njerëz, tatimpaguesi ynë ka financuar ndihmën e huaj, duke lejuar Fondacionin Hapur Shoqëria-Maqedoni (FOSM) të shtyjë një axhendë progresive dhe të nxisë politikat politike la ... Ky problem nuk është i kufizuar në Maqedoni, por duket se ndjek një model të aktivitetit alarmues në këtë rajon të paqëndrueshëm. Udhëheqës të respektuar nga Shqipëria kanë bërë pretendime të ngjashme të diplomatëve amerikanë dhe organizatave të mbështetura nga Soros që nxisin rezultate të caktuara politike në vendin e tyre. Fondacioni Shoqëria e Hapur-Shqipëri (FOSA) dhe ekspertët e saj, me financim nga USAID, kanë krijuar Dokumentin e diskutueshëm Strategjik për Reformën Gjyqësore Shqiptare. Disa liderë besojnë se këto "reforma" në fund të fundit kanë për qëllim t'i japin Kryeministrit dhe qeverisë së qendrës së majtë kontroll të plotë mbi pushtetin gjyqësor. Shoqata e Sorosit me Departamentin e Shtetit në Shqipëri shkon së paku në vitin 2011 kur Soros i kërkoi Hillary Clintonit të ndërmarrë veprime në Shqipëri gjatë demonstratave të fundit në kryeqytetin e Tiranës. Fox News raportoi më 17 gusht 2016 se: E-mailet e sapo zbuluara dhe skedarë të tjerë nga organizata e miliarderëve të George Soros-it po hedhin dritë mbi ndikimin e gjerë të pushtetit liberal të pushtetit në çështjet politike dhe diplomatike. Një zinxhir e-mail tregon titullin e Wall Street në vitin 2011 personalisht ka shkruar atëherë sekretaren e shtetit Hillari Klinton, duke kërkuar ndërhyrjen në trazirat politike të Shqipërisë. Brenda disa ditësh, një i dërguar që ai rekomandoi u dërgua në rajon. Në maj të vitit 2016, USAID njoftoi se po ofronte 9 milionë dollarë për tw "Drejtësia për të gjithë" në Shqipëri "për të përmirësuar performancën e gjykatave shqiptare duke prezantuar standarde gjithëpërfshirëse gjyqësore për efikasitet, transparencë, aksesueshmëri dhe llogaridhënie." Sipas njoftimit , Projekti "do të zbatohet nga USAID-i Kontraktor i Menaxhimit Lindje-Perëndim" (EWMI). Sipas raportit financiar 2011 të EWMI, ai ka marrë fonde nga Fondi i Zhvillimit Ekonomik Soros: "kredi ... deri në $ 1,000,000." "Kjo është padia jonë e dytë e FOIA për të zbuluar të vërtetën në lidhje me skandalin e taksave tatimore të administratës së Obamës për operacionet Soros në Evropë", tha Tom Fitton. "Ne shpresojmë dhe presim që administrata Trump të lejojë më në fund diell në këtë polemikë në rritje". 