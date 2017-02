Jahti superluksoz bëhet gati për manjatin rus

Superjahti me vlerë 450 milionë dollarë është nisur një natë më parë nga porti i Nobiskrugut në Gjermani me destinacion jugun e Spanjës, ku do t’i nënshtrohet testimeve të fundit para se t’i kalojë pronarit të tij, manjatit rus Andrey Igorevich Melnichenko.





Jahti ka një gjatësi prej 142 metrash, tre direkë nga 100 metra lë lartë dhe ka 8 kate. Ai vlerësohet si jahti më i shtrenjtë dhe më i madh i ndërtuar deri tani.