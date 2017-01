Ja si tallen boshnjakët me serbët për trenin që dështoi të hynte në Kosovë







Today

Incidenti me trenin serb i cili ishte nisur nga Beogradi në drejtim të Mitrovicës, ka ngjallur shumë reagim dhe i ka tensionuar raportet ndërmjet shtetit të Kosovës dhe atij të Serbisë.



Ashtu siç ndodh zakonisht, dikush ka shfrytëzuar rastin që më trenin serb, i cili u detyrua të kthehet ka kishte ardhur, të bëjë hajgare në rrjet sociale, shkruan lajmi.net.

Njëra nga gallatat e mëdha ka ardhur nga Bosnja dhe Hercegovina. Në trenin që “lëvizte” nga Sarajeva në drejtim të Beogradit dhe Zagrenit shkruante mesazh i “rëndësishëm”.

“Byrek me mish”, shkruante boshnjaku, në mënyrë që të dihet se çka përmban byreku.

Fotografia shumë shpejt është përhapur në internet, kështu që reagimet ishin shumë pozitive.

Pra, talljet me trenin serb që mbante mbishkrime provokuese dhe ikonografi kishtare, nuk kanë të ndalur.