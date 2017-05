Ivanov nuk jep mandatin, kërkon garanci për karakterin unitar të shtetit

Letra e Kuvendit të Maqedonisë, mbrëmë më datë 09.05.2017 ka arritur në Kabinetin e presidentit të Republikës së Maqedonisë.





“Presidenti Ivanov pret që lideri i LSDM-së të përmbush fjalën e dhënë se bashkë me partnerët e koalicionit do të sigurojnë garanci për rruajtjen e karakterit unitar të shtetit dhe se gjithçka do të jetë në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë”, thonë nga Kabineti i presidentit, Gjorge Ivanov.