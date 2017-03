Ivanov këmbëngul: Zgjidhja përmes zgjedhjeve të reja

Presidenti i shtetit Gjorge Ivanov në një intervistë për gazetën “Magjar Hirlap” ka deklaruar se një nga zgjidhjet për tejkalimin e krizës janë edhe zgjedhjet e parakohshme parlamentare.





Sipas tij, në këto zgjedhje, qytetarët do të deklarohen edhe për temat të cilat u imponuan në periudhën pas-zgjedhore.





Ndryshe kjo është hera e pare që Ivanov të përmend këtë opsion si alternative për zgjidhjen e krizës, në të cilën në vazhdimësi insiston VMRO-DPMNE-ja.





Ivanov sërish ka theksuar Platformën e partive politike shqiptare si shkak për thellimin e krizës politike, duke nënvizuar se pikërisht kjo Platformë është bërë kusht për formimin e qeverisë së re.





“Si president nuk mundem dhe nuk do të lejoj që dikush të tregtoj me Kushtetutën dhe interesat shtetërore të Maqedonisë dhe të luaj me ndjenjat e qytetarëve të Maqedonisë”, ka thënë Ivanov.