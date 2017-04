Ivanka Trump në Berlin: Jam krenare për babanë tim

Në takimin e nivelit të lartë të grave W20, Ivanka Trump u takua me politikanë drejtues. 35 vjeçarja e shfrytëzoi rastin për të mbrojtur ndër të tjera politikën e babait të saj.





Në diskutimin në podium, i cili qe shpallur si pika kulmore e takimit të nivelit të lartë të G20-ës, morën pjesë veç amerikanes Ivanka Trump edhe shefja e FMN, Christine Lagarde, Kancelarja gjermane, Angela Merkel, mbretëresha e Holandës Maxima dhe ministrja e Jashtme e Kanadasë, Chrystia Freeland.

Që në krye, Ivanka Trump shfrytëzoi rastin për ta lëvduar Presidentin e SHBA përsa i përket politikës familjare. "Unë jam shumë krenare për babanë tim. Që para se të bëhej President ai është angazhuar për familjet." Pas reagimeve të zemëruara nga publiku, Trump i mbrojti pozicionet e të atit.





"E kam dëgjuar kritikën në medie. Por unë e di nga përvoja ime që im atë, kur punonte ende në sektorin privat, ka pasur një qendrim pozitiv ndaj grave. Ai është shumë i bindur që gratë kanë potencialin dhe aftësitë për ta bërë një punë po kaq mirë sa meshkujt," u shpreh vajza e Presidentit të SHBA.

Ivanka Trump tha se është ende shumë e re në rolin e saj si First Daughter (Bijë e Parë) dhe "dëgjon dhe mëson shumë". Vizita e Kancelares Angela Merkel në SHBA kishte qenë për të "shumë interesante". Para së gjithash ajo qe gëzuar që mësoi për modelin e shkollimit dual. Nga forumi në Berlin, në të cilin ajo qe ftuar personalisht nga Kancelarja Angela Merkel, ajo do të marrë me vete "dije dhe këshilla" në SHBA dhe te babai i saj.

Nuk ka "mjet kurues të gjithanshëm" për forcimin e femrave





Në prag të takimit të nivelit të lartë, së bashku me Presidentin e Bankës Botërore Jim Yon Kim Ivanka Trump pati kërkuar më shumë inisiativa për forcimin e grave në ekonomi. "Ne duhet të krijojmë një kuadër të ri juridik, për ta rritur produktivitetin e grave. Me kualifikimin e duhur, gratë mund ta drejtojnë më mirë sipërmarrjen," shkruan Trump dhe Kim në një artikull të të ftuarit për "Financial Time's". E pyetur për këtë në diskutimin në podium, Trump tha se për forcimin e rolit të grave në ekonomi nuk ekziston "një mjet kurues të gjithanshëm. Ekzistojnë dallime kulturore midis shteteve e edhe brenda shteteve."