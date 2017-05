Itali, shkatërrohet organizata somaleze, kishte lidhje me ISIS

Policia antimafia e antiterrorizëm e qytetit të Barit ka ekzekutuar në orët e para të mëngjesit të sotëm maxi operacionin e koduar “Hawala.net” i cili ka çuar në arrestimin e disa shtetasve me etni somaleze në qytetet e Barit, Katanaia e Salerno, si anëtarë të një grupi kriminal që merrej me trafikun e qënieve njerëzore e në lidhje me organizatën terroriste somaleze Al Shabaab.





Ky grup kriminal falë lidhjeve me një nëpunës të komunës së Barit administronte trafikun e emigrantëve klandestinë në Itali e në vendet të tjera të Europës Veriore.





Akuza ndaj tyre është pjesëmarrje në organizim kriminal me qëllim qëndrimin ilegal në Itali e në vende të tjera të Europës të emigrantëve klandestinë, favorizim i emigracionit klandestin me qëllim përfitimi, përdorim i dokumentacioneve fallso, korrupsion i shërbimit publik e deklaratë të rreme të dokumentit publik.





Hetimet e operacionit “Hawala.net” kanë vërtetuar se si ky grup kriminal përdorte kanale ilegale të “money trasfer” sipas sistemit “hawala informatica” për të transferuar sasi parash të dërguar nga familjarët e emigrantëve e të përfituara nga trafikantët si cmim për udhëtimet e klandestinëve kryesisht në Veri të Europës.





Falë lidhjeve me një nëpunës në komunën e Barit, trafikantët e emigrantëve siguronin dokumentacion të rezidencave fallso për shtetas somalezë.





Operacioni “Hawala.net” ka vërtetuar gjithashtu lidhjet e këtij grupi kriminal me xhihadistë të ISIS e me organizatën terroriste “Al Shabaab”.