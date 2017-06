Isa Mustafa: Nuk do bëjmë koalicion me PDK

Kryetari i LDK, Isa Mustafa ka përjashtuar çdo koalicion me PDK. Në një status në FB, Mustafa thotë se mundësia e koalicioneve me parti të tjera do të shikohet pas çertifikimit të rezultateve dhe sipas interesit të votuesve të LDK.





Reagimi i Mustafës në FB

LDK është parti e cila nuk vepron as sipas kushtezimeve dhe as sipas shantazheve individuale. As me kutin e propozimeve dhe projeksioneve ad hoc.





Qëndrimi i LDK -së është publik se nuk ka koalicion me PDK-në dhe me koalicionin ku është PDK. Me tjerët vlerësojmë pas certifikimit të rezultateve, por gjithnjë sipas interesit të votuesve të LDK-së.