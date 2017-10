Hungaria urdhëron spiunët që të targetojnë “Perandorinë” Soros

Kryeministri hungarez Viktor Orban rinovoi sulmin e tij ndaj George Soros, duke i udhëzuar shërbimet e tij të inteligjencës për të përcaktuar atë që ai e përshkroi si rrjete të drejtuara nga "perandoria" financuese e miliarderit që synonte vendin e tij.

Agjencitë e inteligjencës do të ndihmojnë në vlerësimin e asaj që ai e sheh, si përpjekje të Soros për ta bërë Hungarinë të ndëshkohet nga institucionet e BE, duke krijuar një kontinent me "popullsi të përzier", tha Orban në një intervistë me Radio Kossuth të premten.

Orban, i cili është favoriti për të fituar zgjedhjet parlamentare të vitit të ardhshëm, tha se Evropa do të ndahet midis një zone "pa emigrantë" dhe atyre në perëndim, të cilët refuzojnë thirrjet për të "larguar" emigrantët pa dokumente.

Soros, filantropia e të cilit ka mbështetur aktivizmin arsimor dhe pro-demokratik në Hungari që nga vitet 1980, ka goditur Orbanin, një ish shkollar i Sorosit, duke e akuzuar për drejtimin e një "shteti mafioz".

Partia e Orban Fidesz ka rritur mbështetjen e saj të votuesve të vendosur në 59 përqind, tregoi një sondazh i Tarki, i publikuar këtë javë, duke reflektuar një sukses të dukshëm të fushatës së tij të fokusuar në emigracionin dhe tabelat anti-Soros. Me Jobbikun nacionalist radikal, të vendosur për vendin e dytë në Hungari, joshja e retorikës anti-emigruese dhe euro-skeptike është shtrirë edhe në fitoren e zgjedhjeve të fundjavës së fundit në Republikën Çeke.