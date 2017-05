Historia e pabesueshme/ Agjentja e FBI-së shkon me mision në Siri por dashurohet me terroristin e ISIS

Një punonjëse e FBI-së, që udhëtoi me një mision top-secret në Siri në vitin 2014, përfundoi duke u martuar me një terrorist të ISIS atje, ka zbuluar CNN.





Daniela Greene, gënjeu FBI-në për gjërat që bënte në Siri dhe lajmëronte bashkëshortin e saj për çdo lëvizje të policisë amerikane, sipas të dhënave të gjykatës federale.





Historia e punonjëses Greene, që nuk ishte publikuar kurrë më parë, tregoi shkeljen e sigurisë kombëtare në FBI, një agjenci që misionin e saj kryesor e ka zbulimin e rrënjëve të simpatizantëve të ISIS në mbarë vendin.





Personi me të cilin Greene u martua nuk ishte një terrorist i zakonshëm. Ai ishte Denis Cuspert, një reper gjerman që u kthye në militant të ISIS, duke përdorur famën e tij për të rekrutuar online xhihadistë të dhunshëm. Ai ishte vënë në shënjestrën e autoriteteve kundër terrorizmit në dy kontinente. Në Gjermani, Cuspert njihej me emrin e muzikës Deso Dogg. Në Siri, njihej me emrin Abu Talha al-Almani. Ai vlerësonte Osama Bin Laden në një këngë dhe kërcënonte ish-Presidentin Obama me prerje fyti në videot propaganduese ku mbante në duar koka të prera njerëzish.