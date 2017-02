Haziri: I kemi votat për demarkacionin

Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lutfi Haziri, ka theksuar se koalicioni qeverisës i ka votat për të kaluar Marrëveshjen për Demarkacionin e kufirit në mes Kosovës dhe Malit të Zi.





Ai ka theksuar se votat janë porse duhet, sipas tij, të mobilizohen që deputetët të votojnë pa qenë nën presion dhe pa shantazhe.