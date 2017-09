Haradinaj, të mërkurën në Tiranë. Vizita e parë si kryeministër

Në vizitën e tij të parë zyrtare në cilësinë e Kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj mbërrin të mërkurën në Tiranë.





Në axhendë është parashikuar një takim me Kryeministrin Edi Rama, takim që do të zhvillohet në “Pallatin e Brigadave”, vend ku do të bëhet dhe takimi përurues i Komisionit për organizimin e Vitit Mbarëkombëtar të Gjergj Kastriot Skënderbeut, nën kryesinë e dy kryeministrave.