​Haradinaj: Nuk është tradhëti të kesh qytetarë serbë në qeveri

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka deklaruar se nuk është tradhti të kesh në qeveri qytetarë serbë.





Gjatë fushatës në Mitrovicë, Haradinaj ka përmendur integrimin e qytetarëve serbë, duke thënë se Kosova është e të gjithë qytetarëve pa dallim.





Ai ka kërkuar votën e mitrovicasve për kandidatin për kryetar të komunës nga radhët e AAK-së, dhe ka premtuar se tani është krijuar mundësia që të zgjidhen problemet e Mitrovicës.