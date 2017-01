Haradinaj nga Franca: Hashim Thaçi dhe Isa Mustafa janë bërë kukulla të Serbisë

Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka kritikuar kryeministrin dhe presidentin për vazhdimin e dialogut me Serbinë.





Haradinaj ka thënë se kryeministri Isa Mustafa dhe presidenti Hashim Thaçi, janë shndërruar në kukulla të Serbisë.

“Përcaktimi i Hashim Thaçit e Isa Mustafës, që pavarësisht rrethanave të krijuara nga sulmet e njëpasnjëshme të Serbisë mbi sovranitetin e Kosovës, të vazhdojnë bisedimet me Serbinë, është pozicion i kukullave”, ka thënë Haradinaj, duke shtuar se vazhdimi i dialogut me Serbinë pa kushte, është në kundërshtim me dëshirën e popullit.

Ky është statusi i plotë i Ramush Haradinajt:

