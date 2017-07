Hapet resorti gjigant i Hitlerit

Tre vite para se të niste luftën më gjakatare të njerëzimit, Adolf Hitler urdhëroi të tijët që të ndërtonin një resort gjigant turistik në ishullin Rugen në Detin Balltik.





Nazistët e quajtën atë Prora dhe punimet nisën me shpejtësi. 9 mijë punëtorë u angazhuan për muaj me radhë në ngritjen e kompleksit, por me nisjen e Luftës së Dytë Botërore, ai kaloi në plan të dytë dhe punëtorët e këtij resorti u zhvendosën nëpër fabrikat e ndërtimit të makinerive të luftës.





Gjithçka mbeti ashtu siç e lanë nazistët deri në vitin 2013, kur një kompani imobilare gjermane fitoi të drejtën për përfundimin e punimeve dhe përfundimit të resortit.