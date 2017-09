Halima, aktualisht është modelja më e veçantë e pasarelave

Modelja somalezo-amerikane Halima Aden, ishte njëra prej më të kërkuarave në fushën e modës në vitet 1970 dhe 1980. Tani, një tjetër modele somalezo-amerikane është bërë e njohur si gruaja e parë me shami në kokë, hixhab, që debuton në sfilatat e modës në Neë York dhe Itali.Mes vajzave modele në konkurimin e vitit të kaluar për titullin Miss Minnesota USA, Halima Aden konkuroi e veshur me shami në kokë dhe me burkini.Bota e modës është shumë larg kampit të refugjatëve në Kakuma të Kenias, ku lindi Aden. Para se familja e saj të largohej për në Shtetet e Bashkuara, ajo luante me moshatarë me prejardhje të ndryshme:"Në Kakuma kishte refugjatë nga e gjithë Afrika. Por ne gjetëm shumë gjëra të përbashkëta. Ne fëmijët luanim. Festonim për shembull festat e njëri tjetrit, si Krishtlindja edhe Bajrami. Në kampin e Kakumës nuk ka shumë mundësira," - tregon Halima.Ajo thotë se në Shtetet e Bashkuara nuk ndodh gjithnjë kështu.Por hixhabi po bëhet përherë e më i njohur në modën amerikane.Firma "Nike" vitin e ardhshëm do të prezantojë një shami koke prej rrjete… ndërsa "American Eagle Outfitters" krijoi një shami koke prej xhinsi që e prezantoi Aden. Ky hixhab me pajme rinore u shit brenda më pak se një jave në internet.Aden ishte në kopertinën e revistës "Vogue" të muajit qershor...dhe në korrik ajo zbukuroi kopertinën e revistës së bukurisë "Allure"."Ajo është me të vërtetë si çdo adoleshente normale amerikane. Misioni ynë është të ripërcaktojmë standartet e bukurisë; ajo na përfaqëson ne si amerikanë, një vend me diversitet,"- thotë kryeredaktorja e revistës "Allure".Ndërsa Aden i gëzohet suksesit që ka arritur, ajo i është mirënjohëse përpjekjeve të OKB-së në Kakuma. Ajo shpreson të kthehet një ditë në kamp për të punuar me fëmijët refugjatë, për t'u treguar atyre se edhe ata kanë mundësi të bëhen yje botërore.