Greqi - Kërkohet shqiptari që do të furnizonte me drogë ISIS-in

Një shtetas shqiptar me banim ne Greqi, është identifikuar si kreu i rrjetit ndërkombëtar që do të furnizonte me një sasi të madhe barnash narkotike luftëtarët e Shtetit Islamik.





Autoritetet greke njoftuan se kanë zbuluar në rrethinat e Athinës një laborator ku prodhoheshin barnat me emrin Captagon, që njihen gjerësisht si “droga e xhihadistëve”.





Përdorimi i saj i stimulon luftëtaret e ISIS-it para operacioneve luftarake.





Autoritetet greke sekuestruan 650.000 pilula Captagon, vlera e të cilave përllogaritet në rreth 10 milion euro.





Në kuadër të këtij operacioni u arrestuan dy shtetas shqiptare, një turk dhe një grek.





Ndërsa janë shpallur në kërkim dhe tre persona të tjerë, përkatësisht, një shqiptar, një turk dhe një grek, i cili është një ish-oficer policie në pension.





Sipas medias greke që citon burime nga organi i akuzës, shqiptari i shpallur në kërkim njihet me emrin Andrea, dhe prezantohej si biznesmen në fushën e ushqimeve.





Por sipas mediave kjo ishte thjesht një mburojë për trafikun e barnave që 47-vjeçari po përgatitej të realizonte.





Ai madje kishte porositur në një kantier në Athinë ndërtimin e një skafi të fuqishëm, të tipit Top Gun, me gjatësi 12.5 m.





Me këtë skaf ai do të kalonte ngarkesën e barnave narkotike për në Turqi e prej andej do ta dorëzonte tek porositësit, që me gjasë i përkasin Shtetit Islamik.